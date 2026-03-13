Manchester City : Pep Guardiola s’est offert un terrible record
Pep Guardiola a vécu une soirée très mouvementée avant-hier soir face au Real Madrid en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Après la défaite de Manchester City face aux hommes d’Alvaro Arbeloa (3-0), le coach catalan semblait ailleurs, comme s’il n’avait rien pu faire pour contrer les assauts des joueurs de la capitale. « J’avais le sentiment qu’il était parfois difficile de contrôler les transitions. Quand nous perdions le ballon, ils se projetaient, ils remontaient le ballon », a-t-il déclaré après la défaite face aux journalistes. Abasourdi par ce score, qui aurait pu être plus conséquent si Vinicius Jr avait inscrit son penalty, le tacticien a d’ailleurs établi un triste record.
En effet, selon le supercalculateur Opta, cette humiliation à l’extérieur constitue une des plus lourdes défaites subies par Guardiola lors d’un match aller d’une phase à élimination directe en Ligue des Champions. Sur le banc de City depuis bientôt 10 ans, celui-ci avait rarement connu cela. Contre le FC Barcelone, lorsqu’il était sur le banc du Bayern Munich, en demi-finale de l’édition 2014-2015, il avait connu un autre revers 3-0. Même chose contre Liverpool en quart de finale de la saison 2017-2018, mais avec Skyblues cette fois-ci. Pourtant expérimenté, le technicien devra faire le boulot avec ses hommes lors de la manche retour en Angleterre pour ne pas atteindre d’autre record attristant.
