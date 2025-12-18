OM : Pablo Longoria annonce le déménagement du club

Présent en conférence de presse ce jeudi pour un premier bilan de mi-saison, Pablo Longoria en a profité pour annoncer le déménagement des bureaux du club pour février-mars 2026 du côté du Prado. Pour le président marseillais, il était temps que l’OM fasse peau neuve de ses installations.

«Le déménagement au Prado est prévu en février-mars. C’est un signal très important au club. Les espaces à la Commanderie ne sont pas à la hauteur de ce que requièrent des organisations modernes d’un club qui se projette sur l’avenir. Les installations sportives ? Je dis depuis longtemps qu’on a un problème avec les infrastructures, au regard du nombre de terrains notamment.»