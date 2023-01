Mercato OM : l’Ajax Amsterdam insiste lourdement pour Leonardo Balerdi !

La suite après cette publicité

20 août 2022. Leonardo Balerdi sortait sous la bronca de l’Orange Vélodrome, visiblement lassé des performances aléatoires du défenseur argentin. Les supporters phocéens, qui estimaient ne plus avoir besoin de l’ancien du Borussia Dortmund, se réjouissaient alors de voir l'OM ouvrir la porte à un départ en fin de mercato estival. Bologne était alors très chaud et on s’attendait alors à un départ de Balerdi.

Mais rien ne s’est passé comme prévu et l’Argentin est finalement resté sur la Canebière. Et ce dernier a totalement retourné l’opinion en alternant le bon et le moins bon, mais en se donnant pour le maillot à chaque instant. Restant incontournable aux yeux d’Igor Tudor (il a disputé tous les matches de Ligue 1 et de Champions League cette saison), Balerdi était parti pour terminer la saison dans la cité phocéenne. Oui mais voilà, l’intérêt de l’Ajax Amsterdam pourrait tout remettre en question.

Pablo Longoria ferme la porte à double tour

L’international albiceleste aux deux sélections, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Marseille, plaît beaucoup à l’emblématique club néerlandais à la recherche d’un défenseur central depuis le départ de Daley Blind. Et l’actuel 2e d’Eredivisie derrière le Feyenoord est réellement très chaud pour le recruter dès cet hiver et a pris contact directement avec le joueur, mais aussi son entourage qui sont très intéressés par le projet du club néerlandais selon nos informations.

On pourrait donc assister à un véritable bras de fer entre un Pablo Longoria qui ne veut pas entendre parler d’un départ de son roc défensif cet hiver et le joueur plutôt enclin à rejoindre un club qui est prêt à investir entre 15 et 20 M€ dans l’opération. Vu le parcours du joueur, le montant déboursé pour le recruter à Dortmund peut être tentant, mais dans un mercato hivernal où les défenseurs de qualité ne sont pas forcément légion, on peut largement comprendre la position ferme pour l’instant de la direction du club phocéen. À suivre.