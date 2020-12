PSG : Gianluigi Buffon pense toujours à la remontada subie contre MU

En 25 ans de carrière, il y a le temps de vivre de nombreuses émotions différentes. Et la légende italienne Gianluigi Buffon peut en témoigner. Du haut de ses 42 ans, le gardien toujours en activité avec la Juventus est revenu sur sa carrière bien remplie dans l'Equipe. Il a même évoqué ce match de Ligue des Champions du 6 mars 2019 en huitième de finale retour contre Manchester United (1-3), où une erreur avait coûté la qualification à son équipe.

La suite après cette publicité

Le Transalpin a confié au quotidien sportif garder toujours en mémoire cette rencontre : « ce match, j’y repense au moins trois ou quatre fois par semaine. Cela réveille tellement de regrets. J’étais sûr que cette saison-là on serait arrivé en finale, j’en étais persuadé. À Manchester, on gagne un match énorme, avec une démonstration de force énorme. Et malheureusement, je m’impute une erreur incroyable, une erreur que, avec l’expérience, je n’aurais pas dû faire. Chaque jour, je repense à cette intervention que je n’ai pas faite ». Des regrets qui ne feront pas oublier le traumatisme aux fans du PSG.