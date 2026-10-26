PSG : le tout premier but de Godts sous le maillot parisien

Le PSG fait le break face à l’OL. À la 84e minute, Mika Godts a inscrit le deuxième but parisien après une récupération de Beraldo dans le rond central. Servi dans la foulée par Ndjantou sur le côté gauche, l’entrant belge a remonté le terrain avant de repiquer dans l’axe.

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✅ Il est là le premier but en @Ligue1 pour Mika Godts avec le @PSG_inside ! #PSGOL https://t.co/tCyGu0EOoJ — L1+ (@ligue1plus) October 26, 2026

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L’ancien joueur de l’Ajax a ensuite décoché une frappe puissante du droit qui a trompé Dominik Greif sur sa gauche. Une réalisation qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre deux buts d’avance dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1.