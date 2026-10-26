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Ligue 1

PSG : le tout premier but de Godts sous le maillot parisien

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mika Godts @Maxppp
PSG 2-0 Lyon
winamax
1 1.30 N 5.75 2 7.00 1er pari remboursé

Le PSG fait le break face à l’OL. À la 84e minute, Mika Godts a inscrit le deuxième but parisien après une récupération de Beraldo dans le rond central. Servi dans la foulée par Ndjantou sur le côté gauche, l’entrant belge a remonté le terrain avant de repiquer dans l’axe.

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L’ancien joueur de l’Ajax a ensuite décoché une frappe puissante du droit qui a trompé Dominik Greif sur sa gauche. Une réalisation qui permet aux hommes de Luis Enrique de prendre deux buts d’avance dans ce choc de la 8e journée de Ligue 1.

Pub. le - MAJ le
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