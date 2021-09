Ligue Europa : les compositions officielles d'OM-Galatasaray

Retour de la ferveur européenne au stade Orange-Vélodrome de Marseille, avec la réception de Galatasaray (à suivre en direct commenté sur FM, à 21h), pour le compte de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Deux semaines après avoir ramené un match nul de Moscou (1-1) et quelques jours après avoir chuté à domicile contre Lens (2-3), l'OM accueille une équipe stambouliote seulement 10e de Super Lig turque après sept journées, mais qui est parvenue à faire tomber la Lazio (1-0) lors de la 1ère journée.

Pour ce match, Jorge Sampaoli s'appuie sur un 3-3-3-1. Il change trois joueurs par rapport au match de dimanche face à Lens. Derrière, Balerdi sort, remplacé par Alvaro. Au milieu, Gerson et Rongier laissent leurs places à Lirola et Harit. En face, Fatih Terim opte pour un 4-3-3, dans lequel on retrouve le Français, transfuge de Rennes, Sacha Boey, sur le côté droit de la défense.

Les compositions officielles :

OM : Pau Lopez - Alvaro, Saliba, Peres - Lirola, Gueye, Guendouzi - Under, Harit, Dieng - Payet

Galatasaray : Muslera - Boey, Nelsson, Marcão, van Aanholt - Berkan, Taylan, Cicaldau - Kerem, Morutan, Halil