Chelsea : premier problème financier pour Todd Boehly

Tout juste racheté, les problèmes démarrent pour Chelsea. En effet, le club a informé le HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs, département destiné à prélever certaines taxes, ndlr) et la Fédération de football d'un problème lié à la fiscalité du club avant le récent rachat de 4,25 milliards de livres sterling.

Sous la présidence de Roman Abramovitch, le club aurait accumulé une dette fiscale à hauteur de 120 M€, que Todd Boehly et ses équipes auraient déduit du prix d'achat du club, selon The Times.