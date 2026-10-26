Ballon d’Or : l’oncle de Lamine Yamal dézingue Harry Kane

Harry Kane est le Ballon d’Or 2026. L’international anglais a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal, qui seront logiquement tous les deux très déçus. Et dans l’entourage du Barcelonais, on l’a déjà mauvaise. Interrogé par la Cadena SER, son oncle Abdul a critiqué Kane.

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« Je suis très triste, je me sens mal. Mon neveu est très bon, c’est le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait. Si tu aimes le foot, tu vas (au stade) voir Lamine Yamal, pas Harry Kane. Harry Kane c’est un buteur, Lamine Yamal c’est le meilleur. Il n’a pas de chance. L’année prochaine. Les gens disent qu’il est jeune, qu’il va en gagner plus. Mais Harry Kane, il n’a plus que 3 jours de carrière, donc on lui offre le Ballon d’Or. Lamine a tout gagné, la Liga, la Coupe du Monde, la Supercoupe, il a fait une saison incroyable. Il marque des buts que personne ne marque, des passes décisives, tout ce que tu veux. Il gagnera plus d’un Ballon d’Or. Il va en gagner cinq ! », a lancé l’oncle du joueur. Des propos qui ne rendent pas forcément service à son neveu…