OL : Jean-Michel Aulas tacle l'UEFA

Hier, l’Olympique Lyonnais a enfin pu jouer son match en retard contre l’Olympique de Marseille. Une rencontre qui a mis un certain temps avant d’être reprogrammée. L’occasion pour Jean-Michel Aulas, interrogé sur le calendrier de la Ligue 1, d’envoyer un tacle bien appuyé à l’UEFA qu’il accuse d’avoir déréglé le calendrier des championnats.

La suite après cette publicité

« Un sujet fondamental que personne n'aborde et qui aurait pu foutre en l'air notre saison. J'en veux à ceux qui en sont à l'origine. Un certain nombre de grands clubs se sont regroupés pour discuter autour du calendrier via la ligue privée. L'ECA et la Fédération doivent se poser en régulateur. On a été déçu par l'UEFA dans les demandes de coordination du calendrier », a-t-il confié en conférence de presse.