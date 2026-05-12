Real Madrid : ça a sérieusement chauffé entre Florentino Perez et un journaliste

Alors qu’il était attendu pour évoquer la crise au Real Madrid, Florentino Pérez a livré une prise de parole particulièrement musclée en écartant toute idée de démission de la présidence du Real Madrid, mais sans parler du sportif. Le dirigeant madrilène a surtout ciblé une partie de la presse espagnole, dont ABC, qu’il accuse d’avoir pour «seul objectif d’attaquer le Real Madrid». Florentino Pérez a également eu un échange tendu avec le journaliste du média en question, Rubén Cañizares, défendant avec fermeté l’image du club madrilène face aux critiques médiatiques. «J’annonce que je résilie mon abonnement à ABC en hommage à mon père». s’engageant alors dans une altercation avec le journaliste Rubén Cañizares.

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«Vous vous en prenez quotidiennement au Real Madrid. Regardez les deux articles que vous avez publiés aujourd’hui. L’un d’eux a été écrit par une femme dont j’ignore si elle connaît quoi que ce soit au football.» La réponse de Rubén Cañizares fut immédiate : «je fais du journalisme, je ne m’en prends pas au Real Madrid. C’est vous qui vous en prenez à mon travail», a-t-il ajouté, avant d’interrompre les invectives du président à plusieurs reprises. Florentino Perez a ensuite calmé le jeu et a expliqué que «le méchant, ce n’est pas toi, c’est le type de Relevo qui t’a fait perdre 25 millions d’euros. En Liga, on se demande toujours combien ils paient pour s’en prendre au Real Madrid». Belle ambiance dans la salle de presse…