Etats-Unis : la pépite Cavan Sullivan entre dans l’histoire avec un but astucieux

Retenez bien son nom. A 17 ans, Cavan Sullivan rend fou les observateurs de l’autre côté de l’Atlantique. Décrit comme un talent spécial par Mauricio Pochettino, le milieu offensif de Philadelphie est déjà convoqué avec la sélection des Etats-Unis. Convoité par les plus grands clubs européens, Sullivan s’est illustré ce dimanche pour sa troisième sélection.

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CAVAN SULLIVAN SCORES IN HIS FIRST USA-MEXICO GAME 😤 He’s now the USMNT’s youngest ever goalscorer. https://t.co/uV4i6g26hO — B/R Football (@brfootball) October 4, 2026

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Face au Mexique, Sullivan est devenu à 17 ans et 5 jours le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection américaine en marquant lors de la large victoire (3-0). Profitant d’une erreur de relance du gardien adverse, le prodige s’est emparé du ballon et ne s’est pas précipité en terminant d’un lob astucieux. On vous laisse profiter.