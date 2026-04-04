PSG : les mots de Matvey Safonov sur le RC Lens

À 7 journées de la fin du championnat, le PSG (un match de moins) et le RC Lens se tiennent en un seul petit point. La confrontation entre les deux équipes, prévue le 13 mai, pourrait se révéler décisive dans la course au titre. Dans un entretien accordé à Ligue1+, le portier parisien Matvey Safonov a eu des mots sur la formation lensoise, dont il a salué la saison.

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«Si c’est plus serré cette saison en Ligue 1 ? C’est vrai que c’est difficile de gagner tous les week-ends, mais on essaye de le faire. Lens fait une magnifique saison, ils ont gagné beaucoup de matchs, et ils ne nous ont pas donné la possibilité de perdre beaucoup points. On veut garder ce trophée», a confié l’international russe.