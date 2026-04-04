PSG : Beraldo est le nouveau chouchou de Luis Enrique

Face à Toulouse, Lucas Beraldo a été lancé en position de milieu de terrain par Luis Enrique, offrant au technicien espagnol une nouvelle alternative dans l’entrejeu du PSG. Titulaire dans un rôle hybride aux côtés de Warren Zaïre-Emery et Kang-in Lee, le jeune défenseur brésilien a montré de belles qualités de circulation, de placement et de vision du jeu, contribuant à la domination parisienne et à la victoire (3-1) au Parc des Princes. Déjà replacé dans l’entrejeu avant la trêve, la capacité du Brésilien de 22 ans à s’adapter rapidement à ce poste et à donner de la continuité au jeu a encore permis au PSG de gérer la rencontre tout en ménageant certains cadres en vue du quart de finale de Ligue des Champions face à Liverpool.

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En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard de l’ancien joueur de Sao Paulo «C’est la même chose que pour Ramos. Il a très peu joué mais il a toujours montré qu’il a le niveau toute l’année à ses coéquipiers, il s’est entraîné de manière très positive à mon avis. C’est son deuxième match en tant que milieu, il a ce niveau, la capacité à donner de la continuité, faire de très bonnes passes… Je suis très content. Je suis ravi. Il mérite de jouer». Une marque de confiance qui pourrait augurer d’autres expériences pour Beraldo au cœur du jeu parisien dans les prochaines échéances.