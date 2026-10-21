L’OL n’a pas encore été mis au courant du report du match face au PSG !

Jeudi soir, l’Olympique Lyonnais défiera Hoffenheim en terres allemandes pour ce match de la troisième journée de Ligue Europa. Une rencontre difficile pour les Rhodaniens, qui ont bien lancé leur campagne européenne avec deux victoires lors des deux premières rencontres. Mais une nouvelle information est venue perturber un peu la préparation des troupes de Paulo Fonseca…

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Effectivement, on vient d’apprendre que ce choc de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain de dimanche soir a de grandes chances d’être reporté. La préfecture de police de Paris a ainsi demandé à ce que ce match soit joué à une autre date - vraisemblablement lundi soir pendant le Ballon d’Or - en prévision d’un week-end qui va être marqué par de nouvelles manifestations dans la capitale, en plus d’un match de NFL organisé à Saint-Denis.

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Fonseca ne sait rien

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Paulo Fonseca a expliqué ne pas encore être au courant d’une telle mesure. « Je ne peux pas dire grand-chose, je n’ai pas d’information. Nous sommes concentrés sur le match de demain, honnêtement nous n’avons pas d’information à ce moment », a indiqué l’entraîneur portugais. Il a ensuite ajouté que cela n’allait pas perturber sa préparation pour le duel contre l’écurie de Bundesliga.

« Nous devons faire des rotations, naturellement, avec ce match contre Paris. Nous avons un plan pour être frais pour ce match. On compte aussi sur les qualités d’Hoffenheim donc on doit mettre une équipe forte pour avoir un bon résultat. Je vais faire des rotations, mais ce sera une équipe forte », a-t-il indiqué. Mads Bidstrup, aussi présent en conférence de presse, a également confirmé ne pas être au courant d’un possible report : « pour l’instant, je ne pense qu’au match de demain, je ne brûle pas les étapes, je n’ai rien entendu sur un report. Que ce soit dimanche, lundi ou un autre jour, je suis prêt ». Affaire à suivre…