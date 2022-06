Incidents au Stade de France : l'UEFA présente ses excuses

Près d'une semaine après les incidents ayant émaillé l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France à Saint-Denis, l'UEFA vient de publier un communiqué officiel pour présenter ses sincères excuses aux supporters lésés ou choqués d'abord.

L'instance dirigeante du football européen a ensuite également annoncé qu'une enquête est ouverte pour comprendre ce qui s'est passé et déterminé les responsabilités. Un rapport sera prochainement rendu à ce sujet et consultable publiquement, précise l'UEFA.

UEFA wishes to sincerely apologise to all spectators who had to experience or witness frightening and distressing events in the build-up to the UEFA Champions League final last week.



An independent review will seek to establish a full picture of what occurred.



