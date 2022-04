Bordeaux : Guilavogui vit mal la situation du club

Ce dimanche face à Nice, les Girondins de Bordeaux n'ont plus le droit à l'erreur. Un autre résultat qu'une victoire pourrait quasiment entériner les chances de maintien du club. Et après la prestation décevante face à Nantes (3-5), les Bordelais sont plus que jamais dos au mur. En conférence de presse, le capitaine Josuha Guilavogui s'est estimé responsable de la défaite du week-end dernier et comprend la détresse des supporters.

«La défaite à Nantes est due à mon erreur de relance. Je sais ce que ça représente de prendre un but si tôt après la mi-temps. Si on avait tenu plus longtemps, je pense qu’on aurait remporté ce match. C’est pour ça que je m’en suis voulu. C’était l’occasion de retrouver cette cohésion. Il va falloir gérer les temps faibles, c’est une histoire de concentration. (...) Avec les réseaux sociaux, on peut mesurer la détresse de nos supporters, mais nous sommes les premiers malheureux. Ce sont des scénarios dramatiques, quand Jimmy Briand rentre et que pour un talon son but n’est pas validé (contre Saint-Etienne). À Nantes, on pense que le scénario est en notre faveur et finalement, on perd. J’ai vécu un lundi catastrophique. C’est le foot, on doit l’accepter. Dos au mur ? On s’y est retrouvés plusieurs fois dans la saison. Aujourd’hui, on y est plus que jamais.»