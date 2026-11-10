Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

Bayern : Vincent Kompany est de retour !

Par Aurélien Léger-Moëc
Vincent Kompany @Maxppp

Absent depuis le 23 octobre, où il s’était effondré en marge d’un entraînement de l’équipe réserve du Bayern Munich, Vincent Kompany a fait son retour au centre d’entraînement, comme l’annonce le média TZ ce mardi matin. Kompany avait dû être hospitalisé et une méningite avait été diagnostiquée.

La suite après cette publicité

Son retour était attendu après la trêve internationale, mais le coach de nationalité belge a visiblement pu se rendre dès ce mardi à la Säbener Strasse, le centre d’entraînement munichois. Une excellente nouvelle qui ravira tous les fans bavarois, inquiets pour l’entraîneur âgé de seulement 40 ans.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Vincent Kompany

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Vincent Kompany Vincent Kompany
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier