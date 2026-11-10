Bayern : Vincent Kompany est de retour !

Absent depuis le 23 octobre, où il s’était effondré en marge d’un entraînement de l’équipe réserve du Bayern Munich, Vincent Kompany a fait son retour au centre d’entraînement, comme l’annonce le média TZ ce mardi matin. Kompany avait dû être hospitalisé et une méningite avait été diagnostiquée.

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Son retour était attendu après la trêve internationale, mais le coach de nationalité belge a visiblement pu se rendre dès ce mardi à la Säbener Strasse, le centre d’entraînement munichois. Une excellente nouvelle qui ravira tous les fans bavarois, inquiets pour l’entraîneur âgé de seulement 40 ans.