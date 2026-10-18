Barça : le gros problème invisible qui inquiète pour Raphinha

Raphinha a dû composer avec un problème inattendu lors de son dernier rassemblement avec le Brésil. Le déplacement en Australie, marqué par près de 24 heures de voyage et neuf heures de décalage horaire avec Barcelone, a perturbé le sommeil de l’ailier de 29 ans. Malgré les précautions prises par la sélection, qui avait notamment sollicité le spécialiste du sommeil du Barça pour limiter les effets du voyage, le joueur a souffert d’insomnies selon Mundo Deportivo. Une difficulté supplémentaire pour le capitaine catalan, déjà confronté à des problèmes physiques ces dernières semaines.

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De retour après un œdème à la cuisse droite, Raphinha fait l’objet d’une attention particulière de la part du staff d’Hansi Flick. Cette blessure touche une zone déjà affectée à deux reprises en sélection, ce qui renforce la prudence du club quant à sa reprise. Au-delà de la récupération musculaire, le manque de sommeil constitue un facteur préoccupant, puisqu’il peut nuire à la récupération et accroître le risque de blessure. Le Barça entend donc gérer progressivement le temps de jeu de son ailier, dont l’influence reste majeure, aussi bien dans l’animation offensive que dans le pressing.