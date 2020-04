Unai Emery ouvert à tout pour rebondir !

Sans club depuis son limogeage d'Arsenal, le 29 novembre dernier, Unai Emery (48 ans) souhaite retrouver un banc dès la saison prochaine, et de préférence dans son pays natal, comme il l'a confié à Eurosport mardi : «je suis ouvert à un poste d'entraîneur. En Espagne, en Angleterre, en Italie, en France, partout... mais si vous me demandez où je pense être, je pense être plus proche de la Liga. Quatre ans après (son départ de Séville, NDLR), si j'ai une bonne opportunité de me rapprocher de l'Espagne et que je le sens bien, je suis prêt à relever le défi. Mais si je ne trouve rien qui corresponde à mes attentes, je patienterai», a-t-il lâché.

Unai Emery a déjà passé 11 années de sa carrière d'entraîneur en Espagne. S'il y a notamment entraîné Valence entre 2008 et 2012, c'est surtout son passage sur le banc du FC Séville qui aura marqué les esprits dans la péninsule ibérique, puisqu'il a remporté trois Ligues Europa d'affilée de 2013 à 2016 avec le club andalou. Avant de rejoindre le PSG et de connaître la fameuse remontada au Camp Nou, en Ligue des Champions. Un triste événement pour l'ancien coach des Gunners qui lui restera probablement toujours collé à la peau...