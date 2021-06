Bayern Munich : Romelu Lukaku candidat idéal pour succéder à Lewandowski ?

La suite après cette publicité

Du côté de l’Inter Milan, les prestations de Romelu Lukaku (28 ans) ne passent pas inaperçues et ne laissent personne indifférent. L’attaquant belge, auteur de 30 buts en 44 matches cette saison, semble tout écraser sur son passage et est logiquement courtisé surtout avec les difficultés financières de son club. Interrogé sur un éventuel retour en Angleterre, Lukaku avait affirmé ne pas penser qu’un transfert pouvait être possible, lui qui a déjà joué dans quatre clubs de Premier League. Après avoir connu le championnat anglais et italien, certains estiment que son profil collerait parfaitement à l’Allemagne et notamment au Bayern Munich pour succéder à Lewandowski.

« Je pense qu'il pourrait être un candidat pour le Bayern. J'ai beaucoup réfléchi à l'endroit où il pourrait aller. Il faut accepter son jeu, donc il ne serait pas entre de bonnes mains avec toutes les meilleures équipes. Au Barca, par exemple, il passerait à un système de jeu existant qui n'est pas adapté à lui. Cela fonctionnerait pour le Bayern parce qu'ils joueraient pour lui. Tout comme maintenant pour Lewandowski. J'aimerais voir Lukaku en Bundesliga », a déclaré Émile Mpenza sur BILD.