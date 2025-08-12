Liga : Villarreal va offrir gratuitement à ses fans le voyage et les places du choc face au Barça à Miami

L’annonce a fait grand bruit en Espagne. Depuis quelque temps déjà, LaLiga tente d’organiser un match aux États-Unis. Et cette saison, il devrait s’agir de la rencontre opposant Villarreal au FC Barcelone, comptant pour la 17e journée. Le match serait joué au Hard Rock Café Stadium de Miami. Et face à la polémique, Villarreal a fait une annonce séduisante à ses supporters.

«Le président Fernando Roig annonce que, si le match Villarreal-Barça se dispute finalement à Miami, TOUS les ABONNÉS bénéficieront d’un voyage et d’une entrée gratuite au match. Ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer se verront rembourser 20 % du montant de leur abonnement pour la saison en cours», a écrit le club espagnol sur ses réseaux sociaux.