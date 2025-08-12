Menu Rechercher
Liga : Villarreal va offrir gratuitement à ses fans le voyage et les places du choc face au Barça à Miami

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ayoze Pérez @Maxppp

L’annonce a fait grand bruit en Espagne. Depuis quelque temps déjà, LaLiga tente d’organiser un match aux États-Unis. Et cette saison, il devrait s’agir de la rencontre opposant Villarreal au FC Barcelone, comptant pour la 17e journée. Le match serait joué au Hard Rock Café Stadium de Miami. Et face à la polémique, Villarreal a fait une annonce séduisante à ses supporters.

Villarreal CF
El presidente Fernando Roig anuncia que, en caso de disputarse finalmente el Villarreal-Barça en Miami, TODOS los ABONADOS podrán contar con viaje y entrada gratuita al partido.

Aquellos que no puedan o no quieran viajar se les reintegrará un 20% de lo que hayan pagado por el abono de la presente temporada.
«Le président Fernando Roig annonce que, si le match Villarreal-Barça se dispute finalement à Miami, TOUS les ABONNÉS bénéficieront d’un voyage et d’une entrée gratuite au match. Ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer se verront rembourser 20 % du montant de leur abonnement pour la saison en cours», a écrit le club espagnol sur ses réseaux sociaux.

Pub. le - MAJ le
