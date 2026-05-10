Liga
Barça : le coup franc splendide de Marcus Rashford face au Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Le Barça a saisi la hauteur de l’enjeu. En cas de victoire face au Real Madrid ce dimanche soir, les Catalans seront officiellement champions d’Espagne. Et ils ont imposé leur rythme dès l’entame de match en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu.
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beIN SPORTS @beinsports_FR – 21:18
[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LALIGAVoir sur X
🔥 Marcus Rashford ouvre le score dans le Clasico sur un coup franc sensationnel !
🏆 Le Barça fonce vers le titre de champion d'Espagne !
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C’est Marcus Rashford qui lançait les hostilités en nous gratifiant d’un coup franc splendide, laissant Thibaut Courtois impuissant (1-0). Les Blaugrana ont même doublé la mise depuis grâce à une réalisation de Ferran Torres sur un caviar de Dani Olmo (18e, 2-0).
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