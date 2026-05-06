PSG : grosses échauffourées et situations très tendues dans les rues de Paris

Le Paris Saint-Germain a décroché son billet pour une nouvelle finale de Ligue des Champions au terme d’un combat dantesque face au Bayern Munich. Huit jours après un spectaculaire (5-4) au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont confirmé leur supériorité dans l’atmosphère électrique de l’Allianz Arena. Cueillis à froid dès la 3e minute par une ouverture du score signée Ousmane Dembélé, parfaitement servi après une accélération de Khvicha Kvaratskhelia, les Bavarois ont immédiatement vu le scénario tourner au cauchemar. Avec deux buts d’avance sur l’ensemble des deux matches, Paris a affiché un visage étonnamment mature, agressif à la récupération, discipliné dans ses replis et capable de résister aux longues séquences de domination allemande. Warren Zaïre-Emery, repositionné pour compenser l’absence d’Achraf Hakimi, a livré une prestation de très haut niveau, tandis que Marquinhos et Pacho ont muselé Harry Kane pendant une grande partie de la rencontre. Malgré plusieurs situations brûlantes et des décisions arbitrales extrêmement contestées, notamment sur des mains parisiennes dans la surface, le PSG a tenu bon grâce à un Safonov impérial et à un Kvaratskhelia incandescent dans ses prises de balle.

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En seconde période, le Bayern a poussé avec l’énergie du désespoir, multipliant les vagues offensives devant une défense parisienne de plus en plus acculée. Mais ni Kane, ni Olise, ni Diaz ne sont parvenus à concrétiser les nombreuses opportunités munichoises. À l’inverse, Paris aurait même pu tuer définitivement la rencontre en contre, notamment par Désiré Doué et Kvaratskhelia, tous deux stoppés par un Manuel Neuer héroïque. Fidèle à son pragmatisme, Luis Enrique a alors fermé le jeu dans le dernier quart d’heure, acceptant de souffrir pour préserver l’essentiel. Le but tardif de Harry Kane dans le temps additionnel a jeté un froid et offert une fin de match irrespirable, mais les Champions d’Europe en titre ont résisté jusqu’au bout (1-1). Paris disputera ainsi une nouvelle finale de Ligue des Champions face à Arsenal, avec l’ambition de conserver sa couronne européenne et d’entrer un peu plus dans l’histoire du football continental.

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Les forces de l’ordre dépassées par les événements

Mais pendant que les joueurs parisiens validaient leur qualification historique sur la pelouse bavaroise, plusieurs secteurs de la capitale ont basculé dans une soirée bien plus chaotique. Si de nombreuses scènes de liesse populaire ont animé les rues de Paris, entre chants, drapeaux et rassemblements festifs autour du Parc des Princes et des Champs-Élysées, la nuit a également été marquée par de fortes tensions et plusieurs débordements. Dans le 16e arrondissement, des individus ont tenté de pénétrer dans un Carrefour City situé rue Michel-Ange avant d’être repoussés. Aux abords du Parc des Princes, des affrontements sporadiques ont éclaté entre groupes hostiles et forces de l’ordre. Mortiers d’artifice, jets de projectiles et tirs de gaz lacrymogène ont rythmé une partie de la soirée dans une ambiance devenue extrêmement tendue. Selon plusieurs sources policières, des départs de feux de poubelles ont aussi été signalés dans différents quartiers de la capitale, notamment dans le secteur des Champs-Élysées où les tensions se sont propagées dans plusieurs rues adjacentes.

La situation a également dégénéré autour du périphérique parisien, où des groupes de supporters ont tenté de forcer des accès et d’envahir certaines voies de circulation. Les unités de la BRAV-M sont intervenues pour disperser les rassemblements alors que plusieurs tirs de feux d’artifice visaient les forces de l’ordre. Deux personnes auraient été blessées aux mains après des explosions de mortiers. Dans plusieurs artères, des poubelles renversées, des barricades improvisées et des incendies ont laissé derrière eux un décor de fin de soirée particulièrement lourd. Malgré ces incidents, les autorités soulignent que l’essentiel de la capitale est resté relativement calme et que la majorité des supporters parisiens ont célébré la qualification dans une atmosphère festive et sans débordements. Mais ces scènes de violences et de tension viennent une nouvelle fois ternir une nuit qui devait avant tout être celle d’une immense fête populaire pour le football français.