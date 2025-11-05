Menu Rechercher
OM : vive discussion entre un délégué de l’UEFA, Longoria et Benatia

À peine le coup de sifflet final retenti, la tension n’est pas redescendue au Vélodrome (0-1). Pablo Longoria et Medhi Benatia ont immédiatement quitté la tribune présidentielle pour descendre sur la pelouse, rejoints par plusieurs membres du staff olympien. Les dirigeants marseillais ont foncé vers le délégué UEFA, visiblement furieux après la séquence polémique du but décisif : la possible main d’Éderson dans la surface italienne suivie du contre assassin conclu par Samardžić. Bras grands ouverts, gestes appuyés, Longoria a tenté de s’expliquer, tandis que Benatia prenait plus calmement la parole, le doigt pointé vers la zone de l’action contestée. Face à eux, le représentant de l’UEFA, discret et refusant tout débat prolongé, a répété qu’il ne pouvait interférer avec les décisions arbitrales.

La scène, électrique, a rapidement attiré l’attention des caméras et des stadiers, alors que les joueurs marseillais, eux, regagnaient les vestiaires tête basse. De Zerbi, déjà averti pendant le match pour ses protestations tablette à la main, a brièvement rejoint ses dirigeants avant d’aller remrercier les supporters marseillais, conscient que la soirée ne devait pas dégénérer davantage. Le public, resté en tribunes, a sifflé longuement les officiels, convaincu d’une injustice majeure. Une fin de match tendue, symbole de la frustration immense qui a envahi Marseille. Battu et contestataire, l’OM attend désormais dans l’attente d’un éventuel rapport de l’UEFA après ces échanges crispés.

