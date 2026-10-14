Real Madrid : les folles réactions des Madrilènes après la remontada face à la Roma

Le Real Madrid est passé par toutes les émotions ! En grande difficulté depuis plusieurs semaines, la Casa Blanca a signé une remontada complètement folle sur la pelouse de l’AS Rome ce mercredi soir en Ligue des Champions (4-3). Menés 3-1 à l’heure de jeu et longtemps malmenés par les Italiens, les Merengues semblaient se diriger vers une nouvelle désillusion. Mais les hommes de José Mourinho ont fait preuve d’un courage et d’un caractère exceptionnels pour inverser la tendance dans les dernières minutes. Un scénario rendu possible par les entrées décisives d’Endrick, Carlos Espí et Arda Güler, qui ont complètement changé le visage de leur équipe.

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Après la rencontre, José Mourinho n’a pas caché sa satisfaction, tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par ses joueurs. « Nous avons renversé la situation avec une rébellion organisée, émotionnelle », a résumé le Special One. « C’était difficile, face à un adversaire qui pratique un football différent du nôtre. Ils méritaient l’avantage, même si je n’ai pas du tout apprécié les deux buts que nous avons encaissés. Après cela, nous avons su renverser la situation avec courage, grâce aux joueurs. » Le Portugais est également revenu sur les problèmes tactiques posés par Gian Piero Gasperini : « Leur approche du match était inédite, différente de toutes celles que nous avons analysées. Ils nous ont attaqués à trois sur le flanc droit, et c’est de là que sont venus les ajustements nécessaires. » Avant de souligner les limites physiques de l’adversaire : « je connais parfaitement le style de jeu des équipes de Gasperini, et elles nous ont surpris, mais il n’y a pas de miracles dans le football ; maintenir une telle intensité pendant 90 minutes est impossible. Après que la Roma a marqué 3-1, ils pensaient que le match était mort… mais ce sont les joueurs de la Roma qui étaient morts».

Les Madrilènes sont euphoriques

Federico Valverde a lui aussi savouré ce succès spectaculaire au micro de Movistar, tout en regrettant les erreurs commises par son équipe. « La première mi-temps était équilibrée. Ils se sont créé des occasions dès le début, et nous n’arrivions pas à trouver la solution. Nous avons travaillé sur de nombreux aspects, mais sans succès. Puis, grâce à une grande détermination, nous avons réussi à mettre en pratique ce sur quoi nous avions travaillé. Nous avons trouvé nos solutions en un contre un devant », a expliqué l’Uruguayen. Et malgré la joie de cette remontada, le milieu madrilène a tenu à rester lucide. « Je suis fier de cette remontada, mais si nous avions travaillé plus tôt, nous l’aurions bien plus appréciée. Nos erreurs ont rendu les choses difficiles. Chaque joueur qui est entré en jeu est reparti avec beaucoup d’enthousiasme. » De son côté, Carlos Espi a aussi semblé sous le choc de ce scénario. «De la pure folie. Nous avons tout fait pour remporter la victoire et nous sommes très heureux. Comment l’expliquer ? Le désir, le désir de gagner, de ne pas abandonner. Voilà ce que c’était. Au fil des minutes, nous nous sentions nous rapprocher. Mourinho m’a demandé de tout donner, de saisir chaque opportunité. Je suis venu ici pour exploiter chaque minute. J’ai eu 13 minutes et je les ai mises à profit, avec ce but et cette victoire.»

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Pour José Mourinho, relancé sur le sujet en conférence, cette victoire pourrait également peser très lourd dans la suite de la campagne européenne du Real Madrid. « Un match nul serait un point positif à l’extérieur contre un adversaire important, et la victoire est cruciale pour nous contre deux adversaires qui sont… Je ne dis pas qu’ils sont les meilleurs, car il nous reste encore Arsenal à affronter, mais ce furent des matchs très difficiles, et cela nous place en très bonne position », a expliqué le technicien portugais alors que ses joueurs ont semblé très euphoriques au micro de la télévision espagnole ce mercredi soir. Un succès précieux sur le plan comptable, mais aussi psychologique, pour une formation madrilène qui avait cruellement besoin de retrouver de la confiance après plusieurs semaines compliquées.