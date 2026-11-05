Algérie : Brahim Hemdani dévoile sa liste avec une absence remarquée

Brahim Hemdani a dévoilé sa liste pour la prochaine trêve internationale. Le sélectionneur de l’Algérie a retenu 26 joueurs pour la double confrontation face au Togo, les 14 et 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Les Fennecs pourront notamment compter sur plusieurs cadres, à l’image de Ramy Bensebaïni, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui ou encore Amine Gouiri. Mohamed Amoura, Ibrahim Maza et Farès Chaïbi figurent également dans le groupe, tout comme le défenseur du Torino Rafik Belghali.

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Mais la principale information de cette liste reste l’absence de Rayan Aït-Nouri. Le latéral gauche n’a pas été retenu par Brahim Hemdani, alors qu’il dispose d’un temps de jeu limité en club. Lors du précédent rassemblement, le défenseur avait également décidé de quitter la sélection après une altercation avec son entraîneur. Un contexte qui pourrait expliquer cette nouvelle mise à l’écart, même si les raisons exactes de sa non-convocation n’ont pas été officiellement précisées. Pour cette trêve, le sélectionneur algérien a aussi décidé de se passer d’Ilan Kebbal du Paris FC.

La liste complète de l’Algérie

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne-Sport), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

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Défenseurs : Achref Abada (USM Alger), Mohamed Azzi (CSKA Moscou), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Rafik Belghali (Torino), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Jaouen Hadjam (Brighton), Sohaib Naïr (AS Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

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Milieux : Himad Abdelli (OM), Nabil Bentaleb (LOSC), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alavés), Yacine Titraoui (RC Lens).

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (OGC Nice), Monsef Bakrar (Al-Ahly), Bachir Belloumi (Hull City), Adil Boulbina (Al-Diriyah), Amin Chiakha (Rosenborg), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (OM), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).