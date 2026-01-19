Toulouse : ça se bouscule pour Aron Dönnum

Arrivé à Toulouse à l’été 2023 en provenance du Standard de Liège pour 6 millions d’euros, Aron Dönnum s’est rapidement imposé comme un élément clé du club toulousain. L’ailier norvégien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027, cumule cette saison 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 3 réalisations en Ligue 1, et peut également évoluer comme arrière latéral.

La suite après cette publicité

Alors que le TFC occupe actuellement la 8e place du championnat, Dönnum suscite déjà de l’intérêt à l’international. Selon nos informations, plusieurs clubs anglais, dont des formations de Championship, ainsi que des équipes italiennes de Serie A, suivent de près son profil polyvalent. Son prix est estimé à environ 4 millions d’euros, et un départ dès ce mercato hivernal n’est pas à exclure.