Toulouse : ça se bouscule pour Aron Dönnum

Par Santi Aouna - Allan Brevi
1 min.
Aron Donnum avec le TFC. @Maxppp

Arrivé à Toulouse à l’été 2023 en provenance du Standard de Liège pour 6 millions d’euros, Aron Dönnum s’est rapidement imposé comme un élément clé du club toulousain. L’ailier norvégien de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027, cumule cette saison 4 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, dont 3 réalisations en Ligue 1, et peut également évoluer comme arrière latéral.

Alors que le TFC occupe actuellement la 8e place du championnat, Dönnum suscite déjà de l’intérêt à l’international. Selon nos informations, plusieurs clubs anglais, dont des formations de Championship, ainsi que des équipes italiennes de Serie A, suivent de près son profil polyvalent. Son prix est estimé à environ 4 millions d’euros, et un départ dès ce mercato hivernal n’est pas à exclure.

Pub. le - MAJ le
