Le retour en force de Rayan Aït-Nouri fait saliver Manchester City !

L’été dernier, Liverpool et Manchester City eurent souvent les mêmes profils en tête. Pour se renforcer au poste de milieu offensif, Liverpool a finalement opté pour Florian Wirtz après avoir songé à Rayan Cherki. Avec le défenseur gauche, les dirigeants du club de la Mersey ont choisi Milos Kerkez plutôt que Rayan Aït-Nouri. Auteur de plusieurs saisons assez remarquables avec Wolverhampton, l’Algérien est arrivé chez les Skyblues avec le profil de latéral moderne qui avait largement de quoi s’imposer sous Pep Guardiola. Une signature qui permettait également à l’ancien d’Angers de découvrir pour la première fois la pression d’un grand club.

La suite après cette publicité

Et pour ses premiers pas à City, le nouveau numéro 21 des Skyblues est apparu en grande difficulté sur ses quelques apparitions. Connu pour ses qualités offensives, le natif de Montreuil a eu le plus grand mal du monde à faire parler ses atouts dans un premier temps. Enchaînant les blessures, Aït-Nouri a été déclassé et Nico O’Reilly lui a rapidement pris sa place. Impressionnant sur le flanc gauche, le jeune joueur de 20 ans a contraint Aït-Nouri à passer des semaines avant la CAN sur le banc. Finalement, c’est après son retour du Maroc que le défenseur gauche des Fennecs a récupéré sa place avec les Cityzens.

La suite après cette publicité

Rayan Aït-Nouri a été titulaire 10 fois sur les 11 derniers matches

Recruté pour 37 millions d’euros, le joueur de 24 ans s’est illustré d’entrée avec une passe décisive en trois minutes de jeu face à Newcastle en Cup. L’ancien du SCO a été titularisé une semaine plus tard face à Bodo/Glimt en Ligue des Champions. Depuis il n’a plus quitté le onze qu’à une seule reprise lors des 10 matches suivants. Un retour en puissance qui fait du bien aux Cityzens : depuis son retour, City déploie un jeu offensif bien plus attrayant et n’a perdu qu’un seul match sur les 10 titularisations d’Aït-Nouri. Une prise de pouvoir qui a également contraint l’excellent O’Reilly de retourner évoluer dans l’entrejeu.

Une remontada qui lui vaut aussi le respect des supporters, dithyrambiques sur son niveau en 2026. De son côté, Pep Guardiola ne tarit également pas d’éloges sur son joueur, déterminant dans son nouveau système comme il l’a avoué en conférence de presse : «il a beaucoup progressé lors des derniers matchs. Il comprend ce que nous voulons et ce que nous attendons de lui. Sa qualité balle au pied ne fait aucun doute. Il nous apporte des passes supplémentaires. Défensivement, il est plus rapide que ce que les gens pensent et il s’améliore de plus en plus dans le maintien de la ligne défensive.» Vous l’aurez compris, Rayan Aït-Nouri est en train de revenir au premier plan et Manchester City ne s’en plaint clairement pas.