Bordeaux explose le record historique d’affluence en N2

Les Girondins de Bordeaux continuent de démontrer que leur ferveur populaire reste intacte malgré leur présence en National 2. Ce samedi, à l’occasion de la réception des Herbiers au Stade Atlantique, le club bordelais a établi un nouveau record d’affluence pour un match amateur en France avec 27 000 spectateurs présents dans les tribunes. Une performance historique pour une rencontre de quatrième division, qui confirme l’attachement toujours immense du public girondin à son club, même dans une période sportive assez compliquée.

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Sur le terrain, Bordeaux s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un penalty transformé par l’international gabonais Royce Openda à l’heure de jeu. Ce succès permet aux hommes de Rio Mavuba de rester pleinement dans la course à la montée en L3, futur nom du National, avec seulement un point de retard sur La Roche-sur-Yon avant la dernière journée. Avec cette affluence record, les Girondins effacent également les précédentes marques établies par Strasbourg (22 000), que ce soit en National 2 ou plus largement dans le football amateur français.