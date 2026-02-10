PL : Chelsea ralenti par Leeds malgré deux buts d’avance, Newcastle l’emporte à Tottenham

Chelsea a loupé une nouvelle occasion de revenir sur le podium. Les Blues n’ont pas réussi à faire mieux que match nul lors de la réception de Leeds (2-2), alors même qu’ils ont eu deux buts d’avance grâce à Joao Pedro (24e) et un penalty de Palmer (58e). Tout s’est écroulé peu de temps après avec la réduction de l’écart signée Nmecha sur penalty (67e), puis l’égalisation d’Okafor au terme d’une action très litigieuse (73e). Les hommes de Liam Rosenior ont poussé pour reprendre l’avantage, sans parvenir à conclure. Palmer a eu la balle de match au bout du pied sur ce centre de Caicedo mais l’Anglais a manqué l’immanquable seul face au but à 3 mètres (90+4). Chelsea passe 4e avec trois longueurs de retard sur le 3e, Aston Villa.

Un autre club de Londres fait lui aussi la grimace après une nouvelle contre-performance. Tottenham s’est incliné à domicile contre Newcastle 2-1 dans cette 26e journée de Premier League et s’enfonce dans une crise de résultats qui se prolonge. Gray avait pourtant égalisé (64e) après l’ouverture du score de Thiaw juste avant la pause (45e+5) mais dans la foulée, Ramsey redonnait l’avantage aux Magpies, qui ont fini par s’imposer. Ils remontent à la 10e place, quand les Spurs occupent le 16e rang. Enfin, Bournemouth est allé gagné sur la pelouse d’Everton 2-1.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Chelsea 2 - 2 Leeds : Joao Pedro (24e), Palmer (sp 58e) ; Nmecha (sp 67e), Okafor (73e)

Everton 1 - 2 Bournemouth : Ndiaye (42e) ; Rayan (61e), Adli (64e)

Tottenham 1 - 2 Newcastle : Gray (64e) ; Thiaw (45e+5), Ramsey (68e)