Barça : Toni Freixa a discuté avec trois joueurs de haut niveau

Ce lundi, les déclarations de Toni Freixa avaient fait grand bruit. Le candidat à la présidence du Barça avait annoncé avoir les fonds pour recruter des gros joueurs, dont Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG), grâce à un investisseur.

De passage sur la COPE, Toni Freixa a confirmé son envie de recruter du lourd cet été et a même annoncé avoir déjà discuté avec trois grands joueurs pour un transfert cet été. « Nous avons parlé avec trois joueurs qui sont intéressés à l’idée de venir à Barcelone. Il y a deux joueurs en attaque avec des profils différents et un grand joueur en défense. Très peu de personnes de la candidature connaissent le nom des trois joueurs. Ce sont des joueurs de haut niveau. Notre modèle est de compter sur le talent du centre de formations. Le Barça est organisé avec des décisions responsables. Nous sommes un club qui ne se contente pas de gagner. Nous voulons retrouver cette façon de jouer. » Des déclarations qui devraient encore faire plus parler à quelques jours des élections.