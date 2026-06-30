OM : les coulisses du limogeage d’Habib Beye

Le communiqué est particulièrement succinct. « L’Olympique de Marseille annonce mettre fin à sa collaboration avec Habib Beye. Le Club remercie Habib Beye et lui adresse ses meilleurs vœux pour la suite de sa carrière ». On a connu plus disert pour remercier un coach venu tenter de sauver une deuxième partie de saison devenue subitement compliquée. Sa nomination avait alors suscité de l’étonnement et Habib Beye a plusieurs fois pris la parole pour expliquer être légitime et surtout avoir des objectifs fixés par sa direction à l’issue de la saison. Des objectifs à atteindre pour rester sur le banc lors de la saison 2026-2027.

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Ces objectifs n’ont pas été atteints, avec une élimination en quart de finale de la Coupe de France et une 5e place, sans qualification en Ligue des Champions, en Ligue 1. Dès lors, les dirigeants olympiens ont exprimé leur mécontentement à l’issue de la saison, et ont entamé les négociations pour un départ. Et ils ont été surpris par la difficulté des discussions… Adossé à son contrat jusqu’en 2027, Beye n’a pas facilité les choses. Ce qui a conduit l’OM à prendre la décision de manière unilatérale, pour éviter que cela traîne en longueur.

L’OM enchaîne les dossiers

L’OM a voulu prendre les dossiers dans l’ordre. D’abord encaisser la sanction prise par l’UEFA. Ensuite passer l’obstacle de la DNCG. Qui s’est achevé par l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations. Et enfin régler le cas Habib Beye, avant la prise de fonction officielle du président Stéphane Richard, le 2 juillet.

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Évidemment, le nouveau patron est déjà au travail depuis plusieurs semaines et s’active sur la structuration du club, en compagnie. du nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi. Pour passer à la nomination de Bruno Genesio, le choix numéro 1 et dont l’arrivée est acquise, il fallait donc mettre fin au contrat de Habib Beye. Qui va partir avec tout son staff. Mais pas dans une entente mutuelle. Pour l’OM, il sera alors temps d’accélérer sur la construction de l’effectif.