Italie : Roberto Mancini compare la Belgique et la France

Roberto Mancini se montre prudent avant le déplacement de l’Italie en Belgique, dimanche, en Ligue des Nations. Le sélectionneur italien se réjouit toutefois de voir son équipe jouer sa qualification dans un groupe relevé. « Être ici et jouer pour la qualification dans ce groupe est une source de fierté pour ce que les garçons ont accompli jusqu’à présent. Ce ne sera pas facile, la Belgique est une excellente équipe nationale », a-t-il confié. Malgré la défaite concédée à l’aller, le technicien avait conservé des motifs d’espoir, estimant que ses joueurs avaient montré un autre visage après la pause.

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Mancini a également établi un parallèle entre la Belgique et l’équipe de France, en soulignant les qualités techniques et la vitesse des Diables Rouges. « Nous jouerons notre jeu habituel. Je pense que la Belgique est une équipe composée de joueurs techniquement bons et rapides, pas loin de la France », a-t-il expliqué. Un constat qui témoigne du respect de l’Italie envers son prochain adversaire, alors qu’une place pour la suite de la compétition est en jeu.