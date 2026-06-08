Coupe du Monde 2026 : les 6 fratries qui vont enflammer le tournoi

J-3 avant le lancement de la Coupe du Monde 2026, conjointement organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin - 19 juillet). Si les 48 sélections vont aligner leurs plus grandes stars, déjà bien connues dans cette compétition internationale, certains joueurs vont vivre un rêve américain très particulier : les fratries. En effet, 14 footballeurs vont vivre l’expérience unique de disputer ce tournoi majeur avec ou contre leur frère. Sous le même maillot, quatre paires seront notamment présentes. Les frères Hernandez, Lucas (PSG) et Théo (Al-Hilal), porteront tous les deux la tunique de l’équipe de France sous les ordres de Didier Deschamps. Défenseurs, mais très différents l’un de l’autre avec leurs qualités, ils pourraient se retrouver sur les rectangles verts contre le Sénégal, la Norvège ou encore l’Irak.

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Dans ce lot, ils ne sont pas les seuls, puisque trois autres duos apparaissent. Les frères Timber, Quinten (OM) et Jurriën (Arsenal), devaient évoluer ensemble avec les Pays-Bas. Problème, le Gunner, miné par les problèmes physiques cette saison, a dû déclarer forfait ce lundi. Au Cap-Vert, Laros (Puskás Akadémia FC) et Deroy Duarte (Ludogorets Razgrad) auront, eux aussi, l’objectif de défendre leurs couleurs. Nés aux Pays-Bas, les deux hommes vont devoir porter les Requins bleus vers le sommet du groupe H. Enfin, Leandro (Iğdır FK) et Juninho (FC Volendam) Bacuna évolueront avec Curaçao, espérant sortir de la poule E, où l’Allemagne reste supérieure, tout comme la Côte d’Ivoire.

La guerre est déclarée dans trois fratries

Cependant, d’autres fratries seront divisées par leurs choix ou leurs origines et s’affronteront probablement lors de la compétition internationale. C’est notamment le cas de Guéla Doué (Strasbourg) avec la Côte d’Ivoire et de Désiré Doué (PSG) avec les Bleus. Ces deux talents, qui se sont affrontés lors d’un match amical où le défenseur alsacien a été décisif, pourraient ainsi se croiser. Même son de cloche pour les frères Williams, Inaki et Nico, qui seront opposés. Les deux attaquants évoluent ensemble à l’Athletic Club, mais cet été, l’un va représenter le Ghana et l’autre l’Espagne. Une rivalité qui pourrait faire du bruit, puisque le champion d’Europe 2024 a toutes les cartes en main pour remporter le trophée avec la Roja, tandis que le Ghanéen n’a pas encore créé la sensation avec les Black Stars.

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Au Ghana, un certain Derrick Luckassen (Pafos FC) sera aussi contraint d’évoluer sans son frère. L’arrière central défendra les couleurs du pays africain dans le groupe L, tandis que Brian Brobbey (Sunderland), avant-centre expérimenté de Premier League, portera la tunique des Pays-Bas. En attendant le début du Mondial, ces individus, liés ou séparés pendant plus d’un mois, offriront une sacrée dose de bonheur aux supporters. Unis par le sang, mais opposés par des drapeaux aux couleurs diverses et variées pour quelques-uns, les duels feront office de match dans le match. Suivi par des millions de personnes à travers le monde, le tournoi promet d’être encore plus grandiose grâce à cette panoplie. Le football va peut-être diviser et la guerre est déclarée !