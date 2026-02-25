Ligue des Champions : la Juventus s’offre une remontada folle à 10 contre 11 mais sort en prolongations face à Galatasaray !

Balayé 5-2 du côté d’Istanbul, la Juventus n’avait plus le choix et devait se ruer en attaque pour inverser la donne à Turin contre Galatasaray. Les hommes de Luciano Spalletti imposaient vite leur loi avec une tête de Federico Gatti qui passait au-dessus (3e) alors que la reprise de Teun Koopmeiners qui suivait manquait le cadre également (10e). La réponse ne se faisait pas attendre avec une frappe du droit de Victor Osimhen vers la gauche du but, mais Matti Perin venait intervenir (11e). La Juventus se cassait les dents sur des Turcs bien en place et Manuel Locatelli (22e) et Kenan Yildiz (30e) voyaient leur tentative être repoussées par Uğurcan Çakır. Finalement, Khéphren Thuram allait pousser Lucas Torreira à la faute dans sa surface et obtenait un penalty qui était transformé par Manuel Locatelli (1-0, 37e).

La suite après cette publicité

Les Turinois reprenaient espoir et passaient proches du deuxième but, mais Jonathan David se manquait totalement dans la surface et la frappe croisée de Khéphren Thuram terminait à droite du cadre (1-0, 45e +5). Après la pause, la Juventus tentait de poursuivre sa mission remontée, mais tout allait se compliquer très vite. Auteur d’un geste dangereux sur Lucas Torreira en terminant avec ses crampons sur le mollet de l’Uruguayen, Lloyd Kelly était exclu et laissait son équipe à 10 contre 11. Malgré cette infériorité numérique, la Juventus n’abandonnait pas et Kenan Yildiz faisait un numéro sur la gauche de la surface et son tir était contré à gauche du but turc (55e). Puis Federico Gatti plaçait à son tour un coup de tête dangereux sans trouver le cadre (63e). Puis sur un excellent travail côté droit de Pierre Kalulu bien trouvé par Edon Zhegrova, Federico Gatti surgissait au second poteau pour doubler la mise (2-0, 70e).

La Juventus y a cru mais se retrouve éliminée

Cette fois, il n’y avait plus qu’un but de retard pour les Transalpins qui pouvaient y croire. Victor Osimhen pouvait refroidir les espoirs turinois, mais son tir passait juste au-dessus du cadre (73e). On allait d’un but à l’autre et en face à face avec Uğurcan Çakır, Khéphren Thuram frappait juste au-dessus (77e). Juste après, Kenan Yildiz reprenait un centre de Jeremie Boga qui heurtait le poteau droit (79e). La Juventus poussait et obtenait ainsi l’égalisation sur la double confrontation grâce à un coup franc venu de la gauche et dévié par Teun Koopmeiners. Weston McKennie allait surgir et déposer au fond des filets (3-0, 82e). Kenan Yildiz manquait de peu le quatrième but dans le temps additionnel, mais sa frappe glissait à gauche du cadre (90e +2). Les deux équipes allaient en prolongations.

La suite après cette publicité

Malgré son infériorité numérique, la Juventus était en pleine confiance contre des Turcs médusés et loin du niveau affiché lors du match aller. La Juventus avait une balle pour prendre l’avantage suite à une percée de Jeremie Boga côté gauche. Trouvé au point de penalty, Weston McKennie décalait sur sa droite Edon Zhegrova dont le tir était trop croisé sur la gauche (97e). Mais alors qu’on arrivait à la pause dans ces prolongations, Victor Osihmen était servi sur la gauche de la surface par Baris Yilmaz. Le Nigérian ajustait Mattia Perin et remettait son équipe devant (3-1, 105e +1). Pour autant, l’espoir restait et Edon Zhegrova percutait sur la droite de la surface et tombait sur le bel arrêt d’Uğurcan Çakır. Au rebond, Filip Kostic voyait ensuite sa reprise passer à droite du cadre (111e). La Juventus lançait ses dernières forces dans la bataille, mais allait se faire punir dans les dernières secondes avec un but de Baris Yilmaz bien servi dans le dos de la défense avant de placer le ballon entre les jambes de Mattia Perrin (3-2, 119e). Qualifié pour les huitièmes de finale, Galatasaray défiera Liverpool ou Tottenham.