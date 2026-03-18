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Ligue des Champions

Lamine Yamal égale un record de Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Lamine Yamal contre Villarreal @Maxppp
Barcelone 7-2 Newcastle

Ce soir, le FC Barcelone tentera d’obtenir sa qualification en quarts face à Newcastle, après ce match nul 1-1 arraché en Angleterre à l’aller. Les Catalans pourront compter sur un Lamine Yamal en forme, qui aura à cœur de qualifier les siens, mais aussi de battre un record qui appartient à… Kylian Mbappé.

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Et c’est chose faite après son penalty inscrit en toute fin de la première période. Il a ainsi égalé le record de buts inscrits en Ligue des Champions avant l’âge de 19 ans, qui appartient au Français. Le Madrilène a ainsi marqué 10 buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes avant d’atteindre cette barre symbolique. Lamine Yamal en compte désormais autant.

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