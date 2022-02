Ligue des Champions, PSG : la réaction à chaud de Kylian Mbappé

Le Paris Saint-Germain peut avoir le sourire. Attendu au tournant lors de ce huitième de finale aller de Ligue des Champions après sa phase de poules mitigée, le club de la capitale a livré un très bon match d’équipe face aux Merengues. C’est simple, les Rouge-et-Bleu ont fait le siège du camp madrilène et si Thibaut Courtois n’avait pas sorti le grand jeu, notamment en arrêtant un penalty de Lionel Messi, Paris aurait pu faire la différence plus tôt.

Au final, dans une fin de match très tendue, les hommes de Mauricio pochettent a réussi à l’emporter grâce à leur sauveur maison : Kylian Mbappé. Après avoir provoqué un penalty (raté par Messi), le Bondynois a mystifié Eder Militão et Lucas Vazquez avant d’aller crucifier Courtois d’une frappe enroulée à ras de terre (1-0, 90e+4). Élu homme du match, le champion du monde français avait forcément le sourire.

Mbappé veut enchaîner

« On voulait être prêt pour ces soirées européennes. Il fallait être prêt de suite. On voulait gagner, on a été poussés par nos supporters. Mais il y aura un match retour. Il faudra bien préparer les matches, surtout celui de samedi », a-t-il déclaré au micro de Canal+, avant d’expliquer comment il a su rester concentré malgré toute l’agitation autour de lui liée à son potentiel départ chez les Merengues.

«C’est facile, il faut joueur au football. On pose beaucoup trop de questions. On parle quand même du PSG et du Real Madrid. Je suis toujours joueur du PSG. J’ai toujours dit que je serai à fond, il fallait le montrer par des actes. Il faudra aussi l’être au match retour. Il faudra gagner au retour. Se dire qu’il faut tenir le résultat, ce n’est pas digne d’un club comme le PSG. Il faudra analyser le match parce qu’ils vont jouer différemment et ce sera un contexte différent. Il faut se préparer pour le déplacement à Nantes. C’est en enchaînant les bonnes performances qu’on arrivera prêt pour ce genre d’échange». C’est dit !