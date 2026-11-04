Mais que va faire Rafael Nadal au Real Madrid ?

« Le Conseil d’administration du Real Madrid CF, réuni ce mercredi 4 novembre, a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des membres délégués la ratification de la nomination de Rafael Nadal Parera, membre numéro 67 778 de notre club, en tant que nouveau membre du Conseil d’administration ». Plus tôt dans la journée, le Real Madrid annonçait l’arrivée de Rafa Nadal - tennisman légendaire - au sein du CA du club, même si la décision doit être validée par les socios le 21 novembre prochain. Pas une énorme surprise, puisque le natif de Manacor n’a jamais caché son amour pour le club de la capitale espagnole, dont il est socio, et il n’est pas rare de le voir dans les tribunes du Santiago Bernabéu. Il sera désormais dirigeant.

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Est-ce une façon d’associer l’image du Real Madrid à celle d’un sportif adoré en Espagne ? Est-ce un coup politique de Florentino Pérez ? Il faut dire que même s’il a récemment remporté les élections présidentielles, la cote du président merengue est relativement basse en ce moment du côté de la Castellana, avec de nombreux reproches qui lui sont faits, comme cette volonté de privatiser un pourcentage des parts du club, ouvrant la porte à des investisseurs étrangers. Quoi qu’il en soit, et comme le précise d’ailleurs le communiqué du club, Nadal va avoir des responsabilités, et il ne vient pas pour faire joli.

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Futur président du club ?

DAZN explique que c’est la direction du club qui est venue chercher Rafa Nadal. L’objectif est, en bonne partie, de rajeunir et d’apporter de nouvelles idées au sein d’un CA qui est composé quasi-intégralement de dirigeants historique de la vieille école. Ce qui avait d’ailleurs été pointé du doigt par beaucoup de Merengues l’été dernier. Pour l’instant, la légende de Rolland Garros n’aura pas de pouvoir décisionnel à proprement parler, et son rôle ne sera pas exécutif. Il n’aura donc pas le pouvoir de José Angel Sanchez, le directeur général, ou de Manolo Redondo, est le directeur du cabinet présidentiel. Il aura plutôt un rôle de consultant, et sera donc invité à livrer son expertise et son avis sur différents sujets.

Il faut dire qu’en plus d’avoir été un sportif d’élite, le neveu de l’ancien joueur du Barça Miguel Angel Nadal a aussi cartonné dans les affaires, avec des réussites dans le secteur hôtelier, dans l’immobilier de luxe, dans la restauration et dans les académies sportives, entre autres, ainsi que plusieurs business un peu moins "classiques". Il a par exemple une société de production qui est à l’origine du documentaire Netflix de Georgina Rodriguez, compagne de Cristiano Ronaldo. Autant dire qu’il a des choses et des idées à apporter au Real Madrid, qui cherche par tous les moyens à diversifier ses revenus ces dernières années. Pour Nadal, ce sera surtout l’occasion de découvrir comment fonctionne le club de l’intérieur, en vue d’une possible prise de pouvoir d’ici quelques années. Il n’a jamais écarté la possibilité de vouloir devenir président du Real Madrid un jour, et Florentino Pérez et ses équipes sont intéressés par son profil en vue d’une possible succession. Le but est d’ailleurs qu’il monte en grade en interne dans les prochaines années, avec, progressivement, plus de pouvoir décisionnel. Clairement, le Real Madrid prépare l’avenir…