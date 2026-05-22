CdM 2026 : la FFF affiche ses ambitions pour les Bleus

Championne du monde en 2018 et vice-championne du monde en 2022, la France compte bien faire honneur à son statut cet été lors de la Coupe du Monde 2026. Sur France-Info, Philippe Diallo, le président de la Fédération Français de Football, a été clair quand il a évoqué l’objectif des Bleus : «le dernier carré a minima». Il vise donc au minimum les 1/2 finales.

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«La France est aujourd’hui classée numéro 1 au classement de la FIFA, c’est-à-dire première équipe mondiale. Donc on ne peut pas se cacher, l’équipe de France a beaucoup de qualités, beaucoup de talents, un sélectionneur qui a beaucoup d’expérience. Donc forcément, on y va pour faire un résultat important. Cela reste du football, donc il faut une forme d’humilité parce que dans un tournoi qui va durer jusqu’au 19 juillet, il peut se passer beaucoup de choses», a conclu le boss de la FFF. DD et ses hommes sont prévenus.