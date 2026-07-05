Coupe du Monde 2026 : les excès des Paraguayens face aux Bleus scandalisent tout le monde

L’équipe de France avait peut-être besoin de ce genre de victoire, moins séduisante que depuis le début de la Coupe du Monde, pour se rappeler qu’elle savait aussi gagner salement et en souffrant. Hier soir, les Bleus ont été poussés en eaux profondes par leurs adversaires, davantage guidés par l’idée de les faire disjoncter, que par la volonté de marquer un but. «Le Paraguay joue avec tous les ressorts possibles. Ce n’est peut-être pas le football qui va faire venir les gens au stade, mais il y a de l’agressivité », résumait Didier Deschamps pour évoquer la bouillie de football proposée par les hommes de Gustavo Alfaro.

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Certains avanceront l’idée que les Paraguayens ont joué avec leurs armes, mais cette interprétation ne rencontre pas l’adhésion de tous, ni même à l’étranger. «Cette équipe du Paraguay était une honte absolue. Je traînerais mes coéquipiers dehors s’ils jouaient comme ça. Je ne voudrais jamais gagner un match de football en jouant comme ça. L’arbitre était consternant», tonnait Joe Hart sur le plateau de la BBC hier soir, aux côtés de Thomas Hitzlsperger et Micah Richards. Au cours des débats, l’équipe du Paraguay a notamment été qualifiée de « dégoûtante », et elle a vivement été critiquée pour avoir «franchi les limites».

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«J’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital»

Sur le plateau de la FOX, Zlatan Ibrahimovic ajoutait : «si j’avais joué ce match, on m’aurait sorti quatre ou cinq cartons rouges et j’aurais envoyé quelqu’un à l’hôpital… je n’aime pas ça, même si les provocations font partie du jeu. La France ne s’est pas laissé atteindre. Le meilleur moyen de réagir quand on vous provoque, c’est de sourire et de ne pas tomber dans le piège, comme l’a fait la France. »

Le journal L’Equipe écrit dans son édition du jour : «jamais les Paraguayens n’ont cherché à faire croire qu’ils étaient là pour autre chose. Ils n’étaient pas là pour se faire des passes, plutôt pour titiller, pour provoquer, pour empêcher les Bleus d’entrer dans leur match et éventuellement les en sortir, en cherchant une réaction qui suivrait leurs manières assez insupportables d’allumer la mèche». Les Bleus devraient faire face à un tout autre type d’adversaire ce jeudi face au Maroc.