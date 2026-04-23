John Terry enrage de ne pas avoir été appelé par Chelsea

Nouvelle désillusion pour l’ancien défenseur des Blues ! En effet, John Terry n’a pas été appelé après le départ de Liam Rosenior du poste d’entraîneur de Chelsea pour lui succéder. En effet, c’est Calum McFarlane qui a été nommé jusqu’à la fin de cette saison. Cependant, Terry, qui a un rôle de consultant à temps partiel au sein de l’académie de Chelsea, avait déjà admis en février qu’il avait été frustré d’avoir été négligé contre Manchester City avec les moins de 21 ans et de 18 ans dans le staff de McFarlane.

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Cette sorte de colère s’est d’ailleurs poursuivie mercredi. Celui-ci a confirmé sur la plateforme TikTok qu’il n’avait pas été contacté au sujet d’un rôle potentiel au sein de l’équipe première. « Je suis vraiment frustré et inquiet. Je ressens la colère, je ressens aussi la frustration des supporters de Chelsea. Je ne suis pas sûr de ce à quoi va ressembler le personnel de Calum, je n’ai pas reçu d’appel, je n’ai pas reçu de message. Je vais continuer mon rôle à l’académie », a-t-il annoncé sur le réseau social, étant assez déçu par la décision du club. L’ancien défenseur central devra encore patienter pour être sous les projecteurs.