PL : Everton s'invite dans le Big Four, Tottenham s'impose sans briller face à Fulham

Pour le compte de la 29ème journée de Premier League, West Bromwich Albion recevait Everton au stade The Hawthorns. Victorieux de Brighton (1-0) le week-end dernier, les hommes de Sam Allardyce voulaient se payer le scalp des Toffees et surtout réduire la voilure sur le premier relégable Fulham. De son côté, Everton qui restait sur deux victoires consécutives face à Liverpool et Southampton, rêvait toujours d'Europe et pouvait entrevoir le top 5 en cas de succès ce soir. Les protégés de Carlo Ancelotti ouvraient le score après l'heure de jeu par l'inoxydable Richarlison bien servi par Sigurdsson (0-1, 65e). Grâce à ce quatorzième succès de la saison, Everton réalisait la bonne opération et se hissait à la quatrième place au classement.

La suite après cette publicité

Autre rencontre qui se déroulait ce soir mais cette fois pour le compte de la 33ème journée, Fulham accueillait Tottenham à Craven Cottage. Les Cottagers qui ont glané un petit point face à Crystal Palace dimanche dernier, devaient absolument l'emporter pour sortir de la zone rouge. Côté Spurs, on voulait enchaîner après la victoire éclatante obtenue face à Burnley le week-end dernier (4-0). Les hommes de José Mourinho ne manquaient pas leur entame et ouvraient le score après le quart d'heure de jeu. Son sur la gauche distillait un excellent centre dans la surface pour Alli dont l'extérieur du pied trompait Areola (0-1, 19e). Avec cette douzième victoire en championnat, Tottenham revenait provisoirement à une longueur de Liverpool au classement.

Retrouvez le classement de Premier League ici.