L’AC Milan ne veut déjà plus de Yacine Adli

Après avoir quitté cet été Bordeaux pour l’AC Milan, Yacine Adli espérait enfin passer un nouveau cap dans sa jeune carrière. Mais le jeune milieu de 22 ans est arrivé dans un club d’un autre standing et qui ne semblait pas vraiment compter sur lui. Malgré une préparation estivale plutôt intéressante, le joueur formé au PSG n’a joué que 4 petites rencontres cette saison (114 minutes).

Il ne semble pas du tout entrer dans les plans de son coach et même de sa direction. En effet, selon les informations de la Gazetta dello Sport, l’AC Milan s’apprête à faire un grand ménage dans son effectif et souhaite se séparer de Yacine Adli dès cet été. Et l’idée ne serait pas de le prêter. Sous contrat jusqu’en juin 2026, Yacine Adli pourrait bien vite quitter l’Italie. Une opportunité à saisir pour des clubs de Ligue 1…

