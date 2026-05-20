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League Championship

Championship : Southampton définitivement exclu des play-offs

Par Allan Brevi
1 min.
saints @Maxppp

Coup de théâtre confirmé dans le dossier des play-offs de Championship. Selon The Athletic, Southampton a vu son appel rejeté par la commission compétente, validant ainsi la décision initiale de l’EFL. Les « Saints », sanctionnés pour des faits d’espionnage d’entraînements adverses, sont donc définitivement exclus de la finale d’accession à la Premier League.

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Cette décision confirme le basculement du scénario en faveur de Middlesbrough, qui récupère officiellement sa place en finale des barrages. Le club du nord de l’Angleterre affrontera donc Hull City à Wembley, comme initialement prévu par la réorganisation du tableau. Une issue lourde de conséquences pour Southampton, dont la saison bascule brutalement sur une sanction sportive majeure.

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