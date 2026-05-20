Championship : Southampton définitivement exclu des play-offs

Coup de théâtre confirmé dans le dossier des play-offs de Championship. Selon The Athletic, Southampton a vu son appel rejeté par la commission compétente, validant ainsi la décision initiale de l’EFL. Les « Saints », sanctionnés pour des faits d’espionnage d’entraînements adverses, sont donc définitivement exclus de la finale d’accession à la Premier League.

La suite après cette publicité

Cette décision confirme le basculement du scénario en faveur de Middlesbrough, qui récupère officiellement sa place en finale des barrages. Le club du nord de l’Angleterre affrontera donc Hull City à Wembley, comme initialement prévu par la réorganisation du tableau. Une issue lourde de conséquences pour Southampton, dont la saison bascule brutalement sur une sanction sportive majeure.