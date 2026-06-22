France-Irak : la FIFA annonce la reprise du match à 01h50

L’interminable interruption de France-Irak se prolonge. Alors que la FIFA avait initialement communiqué sur une reprise de la seconde période à 01h00, l’instance a finalement annoncé un nouveau report en raison des conditions météorologiques toujours instables au-dessus de Philadelphie. Le protocole de sécurité lié au risque d’orages et de foudre reste donc pleinement en vigueur autour de l’enceinte américaine.

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Selon la dernière mise à jour communiquée par la FIFA et relayée par beIN Sports, le coup d’envoi de la seconde période est désormais programmé à 01h50. Les joueurs et les spectateurs, qui avaient déjà regagné progressivement le stade, vont ainsi devoir patienter davantage avant la reprise de cette rencontre de la Coupe du monde 2026. Une situation qui illustre une nouvelle fois l’impact des violents épisodes orageux actuellement observés dans plusieurs régions des États-Unis.