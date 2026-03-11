Chelsea : Liam Rosenior réagit à l’incident entre Pedro Neto et le ramasseur de balle

C’est l’un des événements de la fin de match entre le Paris Saint-Germain et Chelsea. Alors que les Blues poussaient pour marquer alors que le score était de 4-2, Pedro Neto a bousculé un ramasseur de balle pour jouer vite une touche. Le Portugais a réussi à ne pas prendre de carton et s’est excusé. Plus tard, son coach Liam Rosenior a réagi à cet incident.

« Je n’ai pas vu ce qui s’est passé. J’ai entendu dire qu’il y avait eu une altercation avec un ramasseur de balles, et ce n’est jamais agréable à voir. On m’a dit que Pedro s’était excusé. Je dois revoir la scène et en parler dans les jours à venir », a-t-il déclaré sur TNT Sports.