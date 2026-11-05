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Ligue des Champions

Ligue des Champions : la presse française est consternée par la déroute historique du RC Lens

La presse française est encore sous le choc après la défaite historique du RC Lens hier en Ligue des Champions.

Par Maxime Barbaud
2 min.
Lens 1-9 Côme
winamax
1 3.55 N 3.80 2 1.76 1er pari remboursé

Au lendemain de la défaite historique du RC Lens (9-1) face à Côme, la presse française est encore groggy. Il s’agit de la pire humiliation pour un club tricolore sur la scène continentale. Jamais une équipe française n’avait encaissé autant de buts, qui plus est à domicile. Le record était détenu jusque-là par le Stade Brestois lors de son revers contre le PSG en barrage de C1 il y a deux ans (7-0). Il y a de quoi être abasourdi par une défaite d’une telle ampleur. Les superlatifs d’infériorité pour décrire cette soirée ne manquent pas.

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«Cauchemar» et «Humiliés» sont les termes choisis par La Voix du Nord. Le quotidien local de Lens n’en revient d’avoir vécu une telle déroute. «La Ligue des champions est une compétition bien trop grande pour ce Racing limité et toujours en quête d’équilibre. Une défaite hélas historique.» Cette défaite est même la 3e consécutive pour les Sang et Or (après celle contre le Sporting CP et à Bruges) dans cette compétition où ils semblent dépassés. La suite risque d’être longue avec des adversaires redoutables comme Manchester City et Liverpool, pour ne citer qu’eux.

Samuel Umtiti : «j’ai vu des attitudes…»

«Surclassé individuellement, collectivement et tactiquement, le Racing était impuissant et n’avait même pas sa bravoure à opposer», conclut le journal nordiste, rejoint par l’ensemble de la presse du pays. Les autres médias ne sont pas tendres non plus, à l’instar de L’Equipe. Le titre «Ridicules» barre sa une, avant de jouer sur la situation géographie de Côme, «Au fond du lac», dans les pages intérieures. Le quotidien sportif parle de «joueurs lensois en dessous de tout pendant que leur entraîneur les laissait couler.» Cette humiliation risque de laisser des traces.

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Qui est l'homme du match Lens - Côme ?
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C’est ce que note Samuel Umtiti par exemple. L’ancien défenseur central s’est dit accablé par la prestation lensoise. «Côme a été très juste techniquement mais j’ai vu des attitudes…». Il en veut pour preuve certaines situations où les hommes de Fabregas ont fait ce qu’ils voulaient. «Tu peux perdre certains duels, ne pas être bon mais cette attitude-là où tu lâches, où tu anticipes la perte de balle de l’adversaire alors qu’ils ne l’ont même pas perdue, c’est inacceptable.» et Daniel Riolo de conclure, toujours sur RMC. «La différence, on l’entend, c’est 2-1, 3-1, 4-1 mais 9-1, ce n’est pas un score de foot.»

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