CdM 2026 : et si Eli Junior Kroupi était appelé par le Portugal ?

À la veille de l’annonce de la liste du Portugal pour la Coupe du Monde 2026, Eli Junior Kroupi voit son nom circuler avec insistance du côté de la Seleção. Auteur d’une saison remarquée avec Bournemouth, le jeune attaquant de 19 ans pourrait créer la surprise dans les choix de Roberto Martínez. C’est du moins l’idée qu’avance A Bola ce lundi, à quelques heures de l’annonce officielle prévue ce 19 mai à la Cidade do Futebol.

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International français chez les jeunes, Kroupi reste éligible avec la France, la Côte d’Ivoire et le Portugal grâce à ses origines familiales. Révélation de la saison en Premier League, l’ancien de FC Lorient incarne un pari d’avenir qui correspond parfaitement au projet de renouvellement porté par Martínez. Mais la bataille fera rage jusqu’au bout, alors que les Bleus et les Elephants font toujours le forcing en coulisses. Le Portugal pour griller la priorité ? Réponse demain.