Serie A : la Fiorentina arrache le nul face au Genoa

En clôture de la dixième journée de Serie A, la Fiorentina et le Genoa croisaient le fer. Et autant dire que la victoire était impérative pour la Viola, 17ème (8 points), comme pour les Rossoblu (19e, 5 points).

La suite après cette publicité

En première période, les deux équipes rentraient aux vestiaires sans parvenir à faire la différence. De retour, la Fiorentina pensait ouvrir le score avec Bonaventura, mais son but était refusé après consultation de l'arbitrage vidéo (70e). Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Pjaca marquait à la 89e. Dans les arrêts de jeu, Milenkovic égalisait (1-1, 90e+7). Le Genoa et la Fiorentina se partagent donc les points et restent en bas de classement.

Le classement de la Serie A