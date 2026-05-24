Real Madrid : l’incroyable message d’Arbeloa pour Mbappé

Comme Dani Carvajal et David Alaba, Alvaro Arbeloa a fait ses adieux aux supporters madrilènes hier lors de la victoire face à Bilbao (4-2). L’entraîneur espagnol a visiblement été touché par le message de Kylian Mbappé, lui souhaitant bonne chance pour la suite.

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«Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un joueur de football aussi extraordinaire doté d’un talent sans pareil. Les temps difficiles ne durent pas éternellement, mais les gens forts, si », a-t-il confié.